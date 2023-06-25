В Краснодаре обновляют платную парковку на улице Ставропольской Фото: krd.ru

В Краснодаре обновляют платную парковку на улице Ставропольской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы проведут на улице Ставропольской, 100.

Специалисты, в частности, установят систему распознавания автомобильных номеров. Кроме того, на стоянке обновят оборудование на въездах и выездах, а также кабельные линии, которые требуют замены.

– Всего в этом году планируем отремонтировать десять платных муниципальных парковок, оборудованных системами контроля въезда-выезда, — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

В мэрии Краснодара напомнили, что оплатить парковку можно безналичным способом. Доступны такие способы, как паркомат на стоянке, личный кабинет на сайте оператора парковок или мобильное приложение «Парковки Краснодара». Кроме того, за наличные предлагают оформить месячный или годовой абонемент.