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НовостиОбщество25 июня 2023 14:13

Полиция Анапы ищет подростков, издевавшихся над котенком

Несовершеннолетние выбили животному глаз и выдернули когти
Евгения ХАЛИКОВА
Котенку оказывают помощь врачи.

Котенку оказывают помощь врачи.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Полиция Анапы приступила к поискам несовершеннолетних, которых подозревают в издевательствах над двухнедельным котенком. Прохожие нашли животное на улице Ленина, 158. У котенка выбит глаз и отсутствуют когти.

- По этим фактам в Отделе МВД России по городу Анапе назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Котенка забрали волонтеры, сейчас он находится в ветклинике. Но по словам волонтеры его состояние очень тяжелое.

По итогам проведения проверки полицией Анапы будет принято процессуально решение.