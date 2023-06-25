Полиция Анапы ищет подростков, издевавшихся над котенком

Котенку оказывают помощь врачи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Полиция Анапы приступила к поискам несовершеннолетних, которых подозревают в издевательствах над двухнедельным котенком. Прохожие нашли животное на улице Ленина, 158. У котенка выбит глаз и отсутствуют когти.

- По этим фактам в Отделе МВД России по городу Анапе назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Анапе.

Котенка забрали волонтеры, сейчас он находится в ветклинике. Но по словам волонтеры его состояние очень тяжелое.

По итогам проведения проверки полицией Анапы будет принято процессуально решение.