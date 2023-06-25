На Кубани прогнозируют ухудшение погоды с 26 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани прогнозируют ухудшение погоды. Дожди вновь обрушатся на регион с 26 июня.

– В начале рабочей недели в Краснодарском крае ожидается ухудшение погодных условий в связи с прохождением фронтальных разделов циклона, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, ночью осадков в регионе не ожидается, днем в отдельных районах пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром местами опустится туман.

Столбики термометров 26 июня поднимутся до +30…35°, в юго-восточных предгорных районах – до +27…32°, на Азовском побережье – до +28…33°, в горах днем – до +20…25°. На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность без осадков.

– Лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, – отмечают синоптики.

Порывы ветра местами будут достигать 12-14 м/с.