Митрополит Григорий и Вениамин Кондратьев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи

Митрополит Григорий ознакомился с тематическими площадками молодежного форума. Фото: пресс-службы кубанской Митрополии.

Митрополит Григорий и губернатор Вениамин Кондратьев приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи. В спорткомплексе «Чемпион» в рамках международного турнира Гран-при «Zа Самбо» прошел региональный форум «Самбо – ведущее звено в патриотическом воспитании молодежи». В своем приветственном слове к участникам и гостям форума владыка отметил.

- В нашей стране очень много говорится о патриотическом воспитании, но патриотизм – это не просто любовь к своей стране, а любовь действенная. Это стремление достигать успехов на благо нашей Родины, в том числе и в спорте. И в этом направлении занятие самбо может очень много дать современному молодому человеку. Самбо не только тренирует тело, но и дает дисциплину мысли, дисциплину ума. А это необходимые качества, чтобы побеждать на благо нашей Родины, - рассказал митрополит Григорий.

Кубань является одним из лидеров в России по развитию самбо. С 2018 года участниками Всероссийского проекта «Самбо в школу» стали 754 общеобразовательные организации и более 470 тысяч школьников. Для них самбо преподают в рамках третьего урока физкультуры в неделю, спортивного модуля или внеурочной деятельности.

Также в рамках празднования Дня молодежи митрополит Григорий посетил краевой праздник Дня молодежи, где осмотрел работу тематических и творческих площадок. В честь праздника владыка наградил Архиерейскими благодарностями председателя краевой общественной организации «Кубанский союз молодежи» Андрея Щелокова, волонтера акции #Мывместе Артема Филатова, оперуполномоченного ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслана Лукьянченко, председателя отделения Кубанского союза молодежи Павловского района Виталия Пикула и заместителя начальника отдела развития Центра молодежных инициатив Краснодарского края Андрея Коробкина.