Фестиваль-марафон "Песни России"стартовал в Краснодарском крае. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Надежда Бабкина открыла фестиваль-марафон «Песни России» в Краснодаре. Масштабный проект пройдет на Кубани с 23 по 30 июня и завершится концертом на Пушкинской площади в региональном центре. Все остальные дни народная артистка России и ее коллективы будут давать мастер-классы для местных исполнителей и собирать зрителей в 7 населенных пунктах Краснодарского края.

- Мы были здесь с фестивалем 17 лет назад, но время поменялось. Перед нам стоят новые вызовы. В такой экстремальной ситуации для страны нам всем надо объединяться. Мы должны смотреть в одном направлении, потому что дышим одним воздухом и живем в одной стране, - отметила автор фестиваля и его художественный руководитель народная артистка России Надежда Бабкина.

В этом году участников фестиваля радушно встречает Краснодарский край. И это не случайно. В регионе сильны певческая и танцевальная традиции, доставшиеся от казаков, а сейчас Кубанское казачье войско отправляет на передовую добровольцев в зону СВО.

- Я сама казачка. И не понаслышке знаю, что казачество испокон веков стояло на защите Отечества. Я знаю о том, какой вклад в будущую победу вносят бойцы отрядов «Барс», какое внимание Кубанское казачье войско уделяет развитию народной культуры, - отметила Бабкина на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля-марафона.

В Краснодарском крае в марафоне примут участие 45 коллективов. Это и профессионалы, и самодеятельные ансамбли из разных городов страны и Краснодарского края.

- Мы специально выбирали сельские территории для проведения фестиваля, чтобы наши артисты смогли выйти на одну сцену с такими мэтрами, как Надежда Бабкина и ведущими коллективами страны. Для них это тот бесценный опыт, который они получают очень редко, - сообщил заместитель министра культуры Краснодарского края Алексей Батура.

В ходе фестиваля местные ансамбли смогут принять участие в мастер-классах и узнать об уникальном секрете успеха Надежды Бабкиной, а зрителя – насладится концертами на открытом воздухе. Они пройдут бесплатно.

ЦИФРЫ

За 17 лет фестиваль-марафон «Песни России» прошел в 66 регионах. За это время проведено около 140 мастер-классов.

КОНКРЕТНО

В рамках фестиваля-марафона Надежда Бабкина посетит 7 городов и одну станицу Краснодарского края и выйдет на сцену вместе с артистами театра «Русская песня».

23 июня – г. Усть-Лабинск

24 июня – г. Кропоткин

25 июня – г. Белореченск

26 июня – станица Каневская

27 июня – г. Славянск-на-Кубани

28 июня – г. Горячий Ключ

29 июня - г. Тихорецк

30 июня – г. Краснодар.