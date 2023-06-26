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НовостиПроисшествия26 июня 2023 5:02

В Усть-Лабинске мотоциклист сбил подростка и скрылся с места ДТП

Виновника разыскивает полиция
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/mvd_23

Фото: t.me/mvd_23

25 июня в Усть-Лабинске мотоциклист, который ехал по парку с пассажиром, на скорости сбил подростка. После ДТП виновник даже не остановился, сейчас его ищет полиция.

- Мотоциклист сбил ребенка в 19:10 в парковой зоне у озера Копытце, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские опубликовали видео с камер уличного наблюдения. На кадрах видно, как водитель мчится по тротуару, где прогуливаются люди, а затем врезается в мальчика. Личность виновника устанавливается.

Всех, кто знает водителя мотоцикла, просят сообщить в полицию по номеру «102».