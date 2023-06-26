Почетный гражданин Сочи Виктор Колодяжный отмечает 70-летие

В 2004 году Виктор Викторович возглавил курорт.

Сегодня юбилей отмечает дважды Герой Труда Кубани, Заслуженный строитель РФ, Почетный гражданин Сочи Виктор Викторович Колодяжный. В 2004 году Виктор Викторович возглавил курорт. А спустя три года Сочи заслужил историческое право принять Зимние Олимпийские Игры.

Конечно, этому решению предшествовала колоссальная работа. Реконструировались дома, отели и санатории, обновлялись морской и железнодорожные вокзалы, завершалось строительство аэропорта. И все это – только начало масштабных преобразований, которые оставила Олимпиада.

"Опыт Виктора Викторовича для меня важный пример невероятной работоспособности, ответственного отношения к делу, огромной любви к городу и его жителям", - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава города поздравил Виктора Колодяжного с 70-летием. Алексей Копайгородский пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.