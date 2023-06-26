В Краснодаре и крае 26 июня воздух прогреется до 33 градусов

Погода в Краснодарском крае 26 июня

Жаркая погода ожидается на Кубани 26 июня. Воздух в регионе прогреется до 33 градусов.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над территорией Кубани будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона, наполненного преимущественно сухим и жарким воздухом. И только вечером короткими грозовыми дождями отметится приближающийся холодный атмосферный фронт, - сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха будет держаться днем на отметках до 33 градусов. Ветер западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 27 июня, в регионе пройдут кратковременные дожди. Столбики на термометрах опустятся до 26-28 градусов.