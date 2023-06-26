Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 5:29

Поселок Индустриальный в Краснодаре остался без света из-за аварии

Идут восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
О времени восстановительных работ неизвестно

О времени восстановительных работ неизвестно

Утром 26 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Лорис-110» и 18 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остался поселок Индустриальный, в частности улицы Восточная, Гагарина, Дорожная, Зеленая, Комсомольская, Школьная, Богданченко, Власова, Едаменко, Солнечная, Савина и переулок Дорожный.

На место выехала аварийная бригада, идут восстановительные работы.