Поселок Индустриальный в Краснодаре остался без света из-за аварии

О времени восстановительных работ неизвестно

Утром 26 июня произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС «Лорис-110» и 18 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении единой диспетчерской службы.

Без электроэнергии остался поселок Индустриальный, в частности улицы Восточная, Гагарина, Дорожная, Зеленая, Комсомольская, Школьная, Богданченко, Власова, Едаменко, Солнечная, Савина и переулок Дорожный.

На место выехала аварийная бригада, идут восстановительные работы.