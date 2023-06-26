Три детские площадки и скейт-парк откроют на Мацесте в Сочи

На гостевых маршрутах появятся новые световые конструкции.

В Сочи обсудили проекты благоустройства, которые реализуются в ближайшее время. К 1 сентября на курорте откроют скейт-парк на Мацесте, три крупные детские площадки и уличные тренажерные комплексы в разных районах. В районе гимназии №8 оборудуют новое общественное пространство: заменят брусчатку, добавят зелени и установят парковую мебель с навесами.

На гостевых маршрутах появятся новые световые конструкции. Они очень нравятся жителям и туристам, служат одновременно и фотозонами, и подсветкой.

Это лишь часть проектов в работе. Формируют новые по различным программам. В том числе и в отдаленных населенных пунктах. В частности, разрабатывают проект благоустройства территории в Головинке в районе знаменитого Тюльпанового дерева. Завершают проектирование общественных пространств в селе Калиновое Озеро, микрорайонах Благодать и Мамайка, а также на улице Лазарева. За них проголосовали местные жители в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году.

- Все новые проекты благоустройства мы формируем по пожеланиям наших жителей. Строим именно то, что необходимо в конкретном микрорайоне, отражаем в новом Генплане. С помощью ТОС изучаем общественное мнение. И на основании такого социального заказа начинаем готовить проект. Он обязательно должен включать установку камер видеонаблюдения, систему освещения, дополнительное озеленение и гармонировать с прилегающей территорией, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.