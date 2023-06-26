В Краснодаре откроется первая в России школа медиаграмотности

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В Краснодаре откроют школу медиаграмотности. Она станет такого рода первой в России.

- Школу медиаграмотности для детей и взрослых в Краснодаре открывает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Первый урок пройдет 28 июня на Красной, 42. Лекцию для 5-7 классов прочитают с 12:00 до 13:00, - сообщили организаторы.

В этом году подобные школы откроются в пяти регионах России. Другие будут работать в Хабаровском и Красноярском краях, Тамбовской области и Республике Саха.

- Теперь у каждого появилась возможность повысить уровень цифровой грамотности. Для работы с учениками мы будем использовать материалы Национального центра помощи пропавшим. Мы очень рады, что именно наш регион был выбран первым для начала такого замечательного и нужного проекта», – отметил руководитель отделения Национального центра помощи в Краснодарском крае Лев Крутов.