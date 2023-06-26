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НовостиОбщество26 июня 2023 8:07

Жители Краснодара выберут памятник первой учительнице

Проголосовать можно до 2 июля
Светлана ОВДЕЙ
Жители Краснодара выберут памятник первой учительнице Фото: пресс-служба городской администрации

Жители Краснодара выберут памятник первой учительнице Фото: пресс-служба городской администрации

Жители Краснодара выберут памятник первой учительнице. Голосование продлится до 2 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Голосование проводится на официальном сайте мэрии и городской Думы Краснодара. В конкурсе на эскиз памятника участвовали архитекторы, дизайнеры, авторские творческие коллективы, объединения и студенты.

«Департамент архитектуры и градостроительства отобрал 7 конкурсантов, которые представили свои итоговые архитектурные работы» – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что заседание конкурсной комиссии проведут в июле.

Памятный знак первой учительнице появится около лицея № 48. Здесь в 1996 году установили камень «Здесь будет сооружен памятник первой учительнице».