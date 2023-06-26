В Краснодаре железную дорогу между аэропортом и вокзалом оценили в 100 млрд рублей

Объем вложений в строительство превысил 100 млрд рублей

В Краснодаре оценили строительство железной дороги между аэропортом и вокзалом «Краснодар-1». Стоимость работ превысит 100 млрд рублей.

Объем инвестиций будет уточнен после разработки проекта. В настоящее время рассматриваются источники финансирования строительства, сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе корпоративных коммуникаций СКЖД.

Реализовывать проект планируют в три этапа сроком до 2032 года. В настоящее время РЖД и региональная администрация рассматривают варианты реализации первого этапа – организацию кольцевого движения в сообщении «Краснодар-1» — разъезд Витаминный — Пашковская — «Краснодар-1».