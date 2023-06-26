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НовостиКарта Кубани26 июня 2023 8:42

На набережной Анапы пройдет бесплатное занятие по растяжке

Мероприятие состоится 26 июня
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе пройдет бесплатное занятие по растяжке. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе пройдет бесплатное занятие по растяжке. Фото: t.me/kurortanapa

На набережной Анапы пройдет бесплатное занятие по растяжке. Мероприятие состоится 26 июня в 18:00 по адресу: Центральный пляж, лаундж-зона, улица Гребенская, 1.

- Бесплатное занятие Total Stretch пройдет при поддержке АНО «Анапа». Оно составлено из упражнений на растяжение всех основных мышечных групп, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что тренировка поможет улучшить гибкость, подвижность суставов. Также она предотвращает травмы, помогает уменьшить болевые ощущения и снимает стресс.