Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 8:45

В горах Сочи прошел массовый скоростной спуск на велосипедах

Соревнования проводят для популяризации маунтинбайка
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Райдеры проезжают 11 километров примерно за 40 минут.

Райдеры проезжают 11 километров примерно за 40 минут.

В горах Сочи прошли соревнования по скоростному спуску на велосипедах. Каждый год спортсмены участвуют в «Мегалавине». Участники стартует с высоты, где еще лежит снег. Велосипедисты проехали примерно 11 километров.

"Райдеры на велосипедах спустились с высоты 2200 метров до 580 метров", - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

К слову, «Мегалавина» - это массовый скоростной спуск с вершины горы с большим перепадом высоты. Соревнования проводят для популяризации маунтинбайка. Райдеры проезжают 11 километров примерно за 40 минут.