В горах Сочи прошел массовый скоростной спуск на велосипедах

Райдеры проезжают 11 километров примерно за 40 минут.

В горах Сочи прошли соревнования по скоростному спуску на велосипедах. Каждый год спортсмены участвуют в «Мегалавине». Участники стартует с высоты, где еще лежит снег. Велосипедисты проехали примерно 11 километров.

"Райдеры на велосипедах спустились с высоты 2200 метров до 580 метров", - сообщили в пресс-службе горнолыжного курорта.

К слову, «Мегалавина» - это массовый скоростной спуск с вершины горы с большим перепадом высоты. Соревнования проводят для популяризации маунтинбайка. Райдеры проезжают 11 километров примерно за 40 минут.