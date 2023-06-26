Кубань получит более 845 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань получит более 845 млн рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

За счет поддержки Правительства РФ аграрии построят и реконструируют оросительные системы на площади около 4,5 тысяч га. Это позволит, в частности, повышать плодородие почв и увеличивать объемы производства сельхозкультур.

«Это один из ключевых инструментов, который необходим нашему аграрному региону, чтобы и дальше оставаться гарантом продовольственной безопасности страны», – отметил губернатор.

В настоящее время на Кубани площадь мелиорируемых земель превышает 386 тысяч га. В течение пяти лет в крае ввели в эксплуатацию свыше 34 тысячи га. Аграрии выращивают сахарную кукурузу, горох, картофель, лук, фрукты и зерновые культуры.

В 2024 году на Кубани построят мелиоративные системы площадью около 1,7 тысяч га.