В Сочи спасатели сняли с дерева туристов, которые испугались шакалов

Медицинская помощь им не потребовалась.

Вечером 25 июня помощь сочинских спасателей потребовалась двум туристам, возвращавшимся с прогулки с каньона Псахо. Через службу «112» парень сообщил, что они с девушкой заблудились в лесу.

"Молодой человек рассказал, что уже стемнело, и они слышат, как вокруг воют шакалы. Спасатели Адлерского подразделения выехали в предполагаемый район поиска и обнаружили туристов", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Правда, они были не на земле. Молодые люди ждали помощи на дереве. Так они пытались обезопасить себя от нападения диких животных. Сотрудники МЧС помогли туристам спуститься и сопроводили 20-летних сочинцев до их личного автомобиля. Медицинская помощь им не потребовалась.