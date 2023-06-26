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НовостиОбщество26 июня 2023 8:56

В Сочи спасатели сняли с дерева туристов, которые испугались шакалов

Молодые люди заблудились
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Медицинская помощь им не потребовалась.

Медицинская помощь им не потребовалась.

Вечером 25 июня помощь сочинских спасателей потребовалась двум туристам, возвращавшимся с прогулки с каньона Псахо. Через службу «112» парень сообщил, что они с девушкой заблудились в лесу.

"Молодой человек рассказал, что уже стемнело, и они слышат, как вокруг воют шакалы. Спасатели Адлерского подразделения выехали в предполагаемый район поиска и обнаружили туристов", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Правда, они были не на земле. Молодые люди ждали помощи на дереве. Так они пытались обезопасить себя от нападения диких животных. Сотрудники МЧС помогли туристам спуститься и сопроводили 20-летних сочинцев до их личного автомобиля. Медицинская помощь им не потребовалась.