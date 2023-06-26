В горах Сочи девушка подвернула ногу и повредила связки

На спуске девушка поскользнулась и подвернула ногу, повредив связки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 25 июня спасатели Адлерского и Краснополянского подразделений ЮРПСО выезжали в район урочища Медвежьи ворота для эвакуации с высоты 1900 метров туристки с травмой ноги.

"Как рассказала пострадавшая, она вместе с молодым человеком ходила в двухдневный поход с ночевкой на Бзерпинском карнизе. На спуске девушка поскользнулась и подвернула ногу, повредив связки", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Дойдя до пострадавшей – 28-летней жительницы Липецкой области, спасатели на носилках транспортировали ее по тропе к служебному автомобилю и доставили в Городскую больницу №8.