Троллейбус №4 доезжает до Немецкой деревни Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре по продленному маршруту троллейбуса № 4 проехали около 100 тысяч человек. Об этом сообщили на аппаратном совещании под председательством мэра Евгения Наумова. Отмечается, что пассажиропоток вырос почти на 20%

Напомним, троллейбус №4 с середины июня доезжает до Немецкой деревни. Транспорт следует по улицам Западный Обход, Красных Партизан, Академика Трубилина, Северной, Октябрьской, Мира и разворачивается на Привокзальной площади. Всего троллейбусы преодолевают 36 км.

«Маршрут продлили на 14,9 километров, прирост составил более 70%. В день количество пассажиров увеличилось в среднем от трех до пяти тысяч. Осенью продолжим следить за ситуацией, чтобы полностью оценить востребованность продленного маршрута», – сказал замглавы города Владимир Архипов.

Как отметил глава Краснодара Евгений Наумов, результаты говорят о том, что продленный маршрут популярен среди жителей.

«Если они пересядут с машин на общественный транспорт, то в городе станет меньше пробок», – подытожил Евгений Наумов.