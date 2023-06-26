Обстоятельства происшествия устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске водитель Lada сбил 8-летнего мальчика на самокате. Авария произошла 25 июня около 21:00 на улице Лейтенанта Шмидта.

Предварительно, ребенок на самокате переезжал дорогу по «зебре» на красный сигнал светофора. В этот момент 33-летний мужчина за рулем Lada, не успев притормозить, сбил школьника. Ребенок находился на улице один, а на верхней одежде не было светоотражающих элементов.

«В результате происшествия пешеход с травмами был госпитализирован», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются.

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