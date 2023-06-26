Сберегают вдолгую: молодые краснодарцы формируют пенсионные сбережения в Сбере

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Молодые жители Краснодара стали активнее формировать дополнительные пенсионные сбережения. Это показал анализ клиентского портфеля СберНПФ, проведенный в преддверии Дня молодёжи. В 2023 году молодёжь из Краснодара откладывает больше и дольше: увеличилась и сумма первого пополнения подобных копилок, и срок накоплений. При этом краснодарцы оказались на второй строчке рейтинга по сбережениям на пенсию.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Татьяна Сергиенко, Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Молодые краснодарцы обстоятельно заботятся о своем благополучии после завершения карьеры и оказались вторыми в рейтинге по сбережениям на пенсию: на них пришлось 4,6% от общего числа действующих договоров ИПП, заключённых в 2020-2023 годах. Впереди по этому показателю лишь москвичи (7,5%). С начала года молодёжь из Краснодара в среднем направляет в свои пенсионные копилки по 8,4 тыс. рублей, причём большинство делает это онлайн».

Краснодарская молодёжь увеличила средний срок формирования дополнительного капитала на пенсию на 1,5 года. Если в 2020 году клиенты из этой возрастной группы начинали копить за 26 лет до наступления пенсионных оснований, то в 2023 году — уже за 27,5 лет. В 2023 году в группе 18–26 лет создают резерв на пенсию за 35 лет, 27–35 лет — за 25 лет.

В рейтинге по самостоятельным сбережениям на пенсию за молодыми жителями столицы и Краснодара далее следуют ростовчане (4% от общего числа действующих договоров ИПП), а также екатеринбуржцы и уфимцы (по 3% соответственно).