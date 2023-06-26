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НовостиОбщество26 июня 2023 9:26

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 82 машины

За сутки паромы перевезли 295 авто и 380 пассажиров
Светлана ОВДЕЙ
Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в очереди на Керченскую переправу стоит 82 машины. Об этом сообщили в региональной оперативном штабе.

За сутки три парома – «Мария», «Лаврентий» и «Авангард» – перевезли в Крым 295 авто и 380 пассажиров. Уточняется, что все машины, ожидающие в очереди, находятся на накопительной парковке в поселке Ильич.

«На месте работают волонтеры. Остальные площадки вывели в резерв», – уточнили в краевом оперштабе.

Напомним, проезд грузовиков к Керченской паромной переправе остается частично закрытым. Ограничения ввели 27 октября.

Под исключение попадают автомобили, перевозящие товары первой необходимости, грузы военного назначения, лекарства, специальные и скоропортящиеся грузы.