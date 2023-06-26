Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 9:36

Более 2000 выпускников отметили окончание школы в Сочи

На курорте разработали насыщенную программу
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Для ребят организовали проекционное шоу, а в конце вечера выступил певец Ваня Дмитриенко.

Для ребят организовали проекционное шоу, а в конце вечера выступил певец Ваня Дмитриенко.

В Сочи прошел выпускной вечер. В нем участвовали более 2000 школьников из 50 образовательных учреждений.

«По поручению мэра курорта Алексея Копайгородского была разработана насыщенная программа», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Традиционно выпускники прошли от улицы Орджоникидзе до концертного зала «Фестивальный». Для ребят организовали проекционное шоу, а в конце вечера выступил певец Ваня Дмитриенко.