Более 2000 выпускников отметили окончание школы в Сочи

Для ребят организовали проекционное шоу, а в конце вечера выступил певец Ваня Дмитриенко.

В Сочи прошел выпускной вечер. В нем участвовали более 2000 школьников из 50 образовательных учреждений.

«По поручению мэра курорта Алексея Копайгородского была разработана насыщенная программа», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Традиционно выпускники прошли от улицы Орджоникидзе до концертного зала «Фестивальный». Для ребят организовали проекционное шоу, а в конце вечера выступил певец Ваня Дмитриенко.