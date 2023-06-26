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НовостиПолитика26 июня 2023 9:44

Председатель парламента Адыгеи Владимир Нарожный встретился с главой Башкирии Радием Хабировым

Радий Хабиров отметил, что такие визиты помогают развить отношения между регионами
Источник:kp.ru
Председатель парламента приехал в Уфу на десятый Форум регионов России и Беларуси

Председатель парламента приехал в Уфу на десятый Форум регионов России и Беларуси

Руководитель госсовета – Хасэ Адыгеи встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Председатель парламента приехал в Уфу на десятый Форум регионов России и Беларуси.

12 февраля 2023 года Башкирия и Адыгея заключили договор о сотрудничестве, который предусматривает совместные проекты и помощь друг другу по различным вопросам. На встрече в Уфе стороны поговорили о расширении взаимодействия.

Радий Хабиров отметил, что такие визиты помогают развить отношения между регионами, увеличить товарооборот и открыть новые возможности для сотрудничества.

«Мы плотно работаем с коллегами из Адыгеи по многим вопросам, обмениваемся лучшими практиками. В частности, мы заинтересованы в развитии сотрудничества в области туризма, культуры», - сказал глава Башкирии Радий Хабиров.