Сильный ливень и грозы обещают в Сочи 27 июня

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи обещают сильные дожди и грозы. Погода вновь ухудшится 27 июня. Весь день будет идти сильный ливень в разных районах курорта.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Местным жителям и туристам стоит воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС звонить по номеру 112.