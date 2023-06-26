Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 9:45

Сильный ливень и грозы обещают в Сочи 27 июня

Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи обещают сильные дожди и грозы. Погода вновь ухудшится 27 июня. Весь день будет идти сильный ливень в разных районах курорта.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Местным жителям и туристам стоит воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности.

В случае ЧС звонить по номеру 112.