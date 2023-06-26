Тело туриста из Марий Эл нашли спустя восемь день в море у берегов Сочи

Мужчина приехал на отдых вместе с женой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спасатели эвакуировали на берег тело мужчины, погибшего при купании на пляже «Ривьера» в Сочи. Очевидцы сообщили, что рядом с пляжем "Багратион" видно утонувшего человека. Информация поступила спасателям вечером 25 июня.

"Выйдя на катере в указанный район, сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины на удалении полутора километров от берега. Спасатели доставили погибшего на территорию пляжа «Волна», где передали его сотрудникам следственных органов", - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Позже от полиции поступило сообщение о том, что утонувший - это пропавший в районе пляжа «Ривьера» мужчина, поиск которого велся силами спасателей ЮРПСО МЧС России, начиная с 18 июня.

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