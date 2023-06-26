На выставке представят около 100 работ Сергея Воржева Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре 30 июня откроется выставка работ Сергея Воржева. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выставку, посвященную памяти заслуженного художника России, организуют в художественном музее имени Ф.А. Коваленко. Всего на ней представят 100 произведений живописи и графики Сергея Воржева.

Посетители увидят известные серии работ о традиционном быте казаков, истории Екатеринодара, пейзажах края и древнегреческих мифах. Кроме того, на выставке представят полотна из фондов музея, коллекции семьи Сергея Воржева, частных коллекций.

«Его стиль узнаваем не только в регионе, но и за пределами страны. Созданный Сергеем Воржевым жанр получил название «этнический сюрреализм», – отметили в пресс-службе администрации края.

Начало открытия – в 16.00. Выставка продолжит работу до 30 июля. Уточняется, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить ее по Пушкинской карте.

Сергей Воржев – одним из самых известных творческих деятелей Кубани. Заслуженный художник России умер в мае 2023 года. Его не стало на 73 году жизни.