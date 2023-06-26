С января по март зафиксировано 370 млн безналичных платежных операций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани за три месяца безналично оплатили товары и услуги на 300 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Так, с января по март жители и гости региона совершали покупки с помощью банковских карт 370 млн раз. Это на 15% больше прошлогоднего показателя. Объем безналичной оплаты превысил 300 млрд рублей. Это на 10% больше суммы в 2022 году.

В настоящее время на Кубани работает около 200 тысяч банкоматов и электронных терминалов. Отмечается, что это третий показатель по стране после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

В регионе устанавливают все больше терминалов безналичной оплаты в общественном транспорте, небольших магазинах у дома и на рынках.

«Безналичные расчеты – это, прежде всего, удобство для людей. Мы ведем постоянную работу, чтобы повысить этот уровень комфорта – как для жителей Кубани, так и для туристов. На Кубани уже более чем 50 тыс. устройств в торгово-сервисных точках поддерживают возможность расплатиться по QR-коду», – отметил замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.