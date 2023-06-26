В Краснодаре организатору нарколаборатории дали 16 лет тюрьмы

Суд назначил 16 лет лишения свободы Фото из архива КП

В Краснодаре озвучили приговор организатору нарколаборатории. Ему назначили 16 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, подсудимый в октябре 2022 года создал в Новороссийске производство запрещенных веществ. К изготовлению он привлек людей, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Оборудование, химические вещества и реагенты хранились в двух арендованных гаражах. Само изготовление проходило в помещении матери подсудимого на участке в селе Глебовском. Известно, что за каждый килограмм наркотиков мужчине обещали заплатить 300 тысяч рублей.

«06.10.2022 подсудимый, находясь в лаборатории, используя химические реактивы, химическое оборудование и инструкции, предоставленные его сообщниками, а также ранее произведенный им прекурсор наркотического средства, незаконно произвел вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство мефедрон общей массой не менее 650,83 грамм», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Наркотик мужчина хранил в лаборатории до того, как вещество изъяли правоохранители.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал организатора нарколаборатории виновным. Ему назначили 16 лет лишения свободы отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.