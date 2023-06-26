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НовостиОбщество26 июня 2023 11:15

В Краснодаре чаще будут косить амброзию вдоль пешеходных зон

Такое поручение дал глава города
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодаре усилят уборку амброзии Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре усилят уборку амброзии Фото: t.me/emnaumov

В Краснодаре чаще будут косить амброзию вдоль пешеходных зон. Поручение усилить работу по уборке сорняков дал мэр Евгений Наумов на аппаратном совещании.

В настоящее время в краевом центре освободили от амброзии свыше 3,3 тысячи га территорий. Как отметили на заседании, и городские службы, и собственники участков должны уделять особенное внимание скосу сорной травы.

«От этого зависит здоровье жителей и гостей Краснодара, их комфорт. Многие вынуждены уезжать из города в период цветения амброзии. На аппаратном совещании поручил усилить работу и уделять особое внимание соцобъектам, пешеходным и прогулочным зонам», – написал Евгений Наумов в своем telegram-канале.