Школу в районе Красных Партизан в Краснодаре введут в эксплуатацию в 2024 году

В трехэтажной школе подготовят 66 учебных кабинетов Фото: департамент строительства администрации Краснодара

Школу в районе Красных Партизан и Азовской в Краснодаре введут в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Будущее учреждение рассчитано на 1650 мест. В трехэтажном здании подготовят 66 учебных классов на 25 человек каждый, медпункт, актовый зал на 800 мест, административные кабинеты, помещения для внеклассной работы, библиотеку. Кроме того, в школе оборудуют обеденный зал на 775 мест, буфет на 100 мест, спортивные и тренажерный залы и лифт.

В настоящее время специалисты проводят каменную кладку на первом этаже. В одном из пяти блоков на третьем этаже началась кирпичная кладка стен.

«Возводят школу по государственной программе Краснодарского края «Развитие общественной инфраструктуры», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.