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НовостиОбщество26 июня 2023 11:44

Армянская авиакомпания запустила новое направление Сочи-Ереван

Время в пути составит один час
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Первый рейс встретили с водной аркой

Первый рейс встретили с водной аркой

Еще одна армянская авиакомпания запустила новое направление в Сочи. Теперь на курорт из Еревана будет летать « Shirak Avia». 25 июня в Сочи уже встретили первый рейс.

«Как подобает гостеприимным хозяевам, встретили ярко, торжественно с водной аркой», - сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.

К слову, рейсы в Ереван будут выполниться один раз в неделю по воскресеньям. Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Boeing 737-500.

«Вылет из Сочи – в 21 час 30 минут. Прибытие в Ереван в 23 часа 30 минут по местному времени. Время в пути составит один час», - уточнили в пресс-службе сочинского аэропорта.