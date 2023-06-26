В Новороссийске для исторического музея-заповедника приобрели мультимедиагид Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске для исторического музея-заповедника закупили мультимедиагид. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Оборудование за 2,4 млн рублей приобрели по нацпроекту «Культура».

Мультимедиагид, в частности, создает аудиовизуальные произведения дополненной реальности с элементами 3D графики. С его помощью изображается история города-героя и освобождение Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков.

«Гости музея смогут почувствовать себя жителем дореволюционного Новороссийска, ощутить себя частью истории города», – сказала министр культуры региона Виктория Лапина.

Отмечается, что такой формат экскурсии создает эффект присутствия и погружения. Посетители музея увидят обновленную экспозицию 15 сентября, в день 80-летия освобождения Новороссийска.