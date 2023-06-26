В Анапе школьники замучали котенка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Анапе скончался измученный школьниками котенок. За жизнь животного боролась местная жительница. Она спасла малыша и ухаживала за ним, но травмы оказались не совместимы с жизнью.
- Назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.
Уточняется, что по итогам проверки принято процессуально решение.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полиция Анапы ищет подростков, издевавшихся над котенком.