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НовостиКарта Кубани26 июня 2023 12:15

В Анапе скончался измученный школьниками котенок

За жизнь животного боролись местные жители
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе школьники замучали котенка.

В Анапе школьники замучали котенка.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе скончался измученный школьниками котенок. За жизнь животного боролась местная жительница. Она спасла малыша и ухаживала за ним, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

- Назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Уточняется, что по итогам проверки принято процессуально решение.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полиция Анапы ищет подростков, издевавшихся над котенком.