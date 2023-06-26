В Анапе школьники замучали котенка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе скончался измученный школьниками котенок. За жизнь животного боролась местная жительница. Она спасла малыша и ухаживала за ним, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

- Назначено проведение проверки, в рамках которой будут установлены участники, а также обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Уточняется, что по итогам проверки принято процессуально решение.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что полиция Анапы ищет подростков, издевавшихся над котенком.