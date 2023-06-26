Жители Кубани могут подать заявки на премию «Экология – дело каждого» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Жители Кубани могут подать заявки на премию «Экология – дело каждого». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Заявки на третий сезон принимают до 1 октября.

Премию Росприроднадзора «Экология – дело каждого» учредили в 2021 году. Ее присуждают за интересные идеи, инициативы и проекты, которые направлены на сохранение окружающей среды. В рамках премии проводится конкурс на лучшую инсталляцию талисмана - белого медведя. Его цель – привлечь внимание к сохранению живого символа Арктики.

Для участников организовали три новые номинации – «Экология души», «Экотуризм» и «Экопросвещение». Подать заявки могут дети и взрослые, в том числе педагоги, студенты и «серебряные» волонтеры.

«Если в прошлом году за первые 3,5 месяца мы получили более 8,6 тысячи заявок, то в этом сезоне – уже в 2,5 раза больше – свыше 21,5 тысячи. Поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых – Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана. Вопросы защиты окружающей среды волнуют каждого, поскольку именно от того, как мы сможем сохранить природу сегодня, зависит каким будет завтра», – отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Заявки на соискание премии можно подать на официальном сайте.