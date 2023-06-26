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НовостиПроисшествия26 июня 2023 12:51

Спасатели вытащили ребенка, застрявшего между ограждениями балкона в Сочи

Медицинская помощь не потребовалась
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Во время "операции" мама малыша находилась все время рядом.

Во время "операции" мама малыша находилась все время рядом.

Спасатели помогли ребенку, застрявшему между ограждениями балкона в Сочи. Малышу 1,5 года и он решил проверить поместится ли его голова между металлическими прутьями. Залезть ребенок смог, вот вылезти нет.

"Используя гидравлический инструмент, спасатели разжали металлические ограждения, освободив голову ребенка", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС Росси.

Во время "операции" мама малыша находилась все время рядом. К счастью, медицинская помощь ребенку не потребовалась.