Спасатели вытащили ребенка, застрявшего между ограждениями балкона в Сочи

Во время "операции" мама малыша находилась все время рядом.

Спасатели помогли ребенку, застрявшему между ограждениями балкона в Сочи. Малышу 1,5 года и он решил проверить поместится ли его голова между металлическими прутьями. Залезть ребенок смог, вот вылезти нет.

"Используя гидравлический инструмент, спасатели разжали металлические ограждения, освободив голову ребенка", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС Росси.

Во время "операции" мама малыша находилась все время рядом. К счастью, медицинская помощь ребенку не потребовалась.