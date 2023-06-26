В центре Краснодара перекроют движение 30 июня Фото: krd.ru

В центре Краснодара перекроют движение 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра. В городе состоится всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» с выступлением народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня».

Так, с 6:00 и до окончания мероприятия водители не смогут проехать по улице Красной от Постовой до Советской и по улице Советской от Красноармейской до Красной.

С 14:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты участки улицы Красной от Советской до Комсомольской и улицы Советской от Красной до Рашпилевской.

«Освобождать от транспорта улицу им. Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской и улицу Рашпилевскую от Советской до Пушкина начнут 29 июня с 22:00, а с 6:00 и до окончания мероприятия движение по этим улицам будет приостановлено» – сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Кроме того, 29 июня с 22:00 от машин начнут освобождать участки улицы Красной от Постовой до Комсомольской и улицы Советской от Комсомольской до Рашпилевской.

Гости и участники фестиваля смогут припарковать автомобили на стоянке по улице ул. им. Пушкина от Рашпилевской до Красной с 6:00 до окончания мероприятия.