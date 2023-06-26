В парке «Краснодар» убрали шалфей

Посетителей парка просят не заниматься вредительством при цветении растений

В парке «Краснодар» опустели полукруглые клумбы – озеленители срезали весь шалфей. Но КП заверили, что травянистое растение появится снова.

«Шалфей убирают несколько раз. Его в ближайшее время высадят снова. Цвести растение будет еще в июле», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители парка.

Цветение шалфея привлекает яркой локацией. Часто растения страдали из-за любителей фотосессий. Ради красивых кадров посетители вытаптывали цветы.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, чем удивит самый модный краснодарский ресторан в Японском саду.