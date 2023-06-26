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НовостиОбщество26 июня 2023 12:56

В парке «Краснодар» убрали шалфей

Полукруглые клумбы опустели
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Посетителей парка просят не заниматься вредительством при цветении растений

Посетителей парка просят не заниматься вредительством при цветении растений

В парке «Краснодар» опустели полукруглые клумбы – озеленители срезали весь шалфей. Но КП заверили, что травянистое растение появится снова.

«Шалфей убирают несколько раз. Его в ближайшее время высадят снова. Цвести растение будет еще в июле», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители парка.

Цветение шалфея привлекает яркой локацией. Часто растения страдали из-за любителей фотосессий. Ради красивых кадров посетители вытаптывали цветы.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, чем удивит самый модный краснодарский ресторан в Японском саду.