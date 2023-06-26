В Сочи на строительство соцобъектов выделили 43,5 млрд рублей

На курорте развивают инфраструктуру

В Сочи в Год архитектуры на стадиях подготовки, проектирования и непосредственно строительства 68 социально значимых объектов — и эта цифра больше, чем за два прошлых года вместе взятых.

Сейчас на курорте возводят шесть школ, планируют приступить к строительству и проектированию еще 10, за парты сядут свыше 13 тысяч юных сочинцев, до 2026 года построят 10 детских садов для почти 1800 дошколят.

"Конечно, для Сочи – города с большой историей спортивных побед – важна качественная и доступная инфраструктура. Сейчас два спортцентра строим, три – проектируем, еще четыре – в разработке", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Вышли на хорошие темпы и в отрасли здравоохранения. В Сочи готовятся в следующем году строить офисы врача общей практики в селах Каштаны, Красная Воля и Верхний Юрт. Объекты еще для трех отдаленных населенных пунктов на 2025-й год запроектируют в следующем.

Всего в ближайшие три года на социальное строительство направят рекордные для города-курорта 43,5 млрд рублей. Такой масштаб стал возможным благодаря стратегии Президента, поддержке Правительства России и губернатора Краснодарского края.

"И мы в Сочи вместе с надзорными органами держим под постоянным контролем сроки и качество на каждой стройплощадке. На планерке поручил усилить работу с жителями на сходах и личных приемах. Необходимо из первых уст узнавать о потребностях микрорайонов и составлять проекты на будущее. Одна из главных задач нового Генплана — развивать город в балансе для комфортной жизни и отдыха. Такого подхода будем придерживаться и в дальнейшем", - заключил Алексей Копайгородский.