На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям до 28 июня

На Кубани объявлено штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами. Осадки обещают в регионе уже 26 июня.

«26 июня, в период 14.30-16.30 и до конца суток, в течении суток 27 июня, ночью и утром 28 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В связи с осадками в водоемах возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Так, в зоне риска находятся Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Туапсинский районы и Геленджик.