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НовостиОбщество26 июня 2023 13:34

На Кубани выбрали 20 лучших педагогов детских садов

В крае озвучили итоги конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций»
Светлана ОВДЕЙ
Профессиональный конкурс проводят в регионе с 2008 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Профессиональный конкурс проводят в регионе с 2008 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выбрали 20 лучших педагогов детских садов. В крае озвучили итоги конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных организаций». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участники в течение двух дней защищали проекты, демонстрировали владение методиками и технологиями в работе. По результатам выступлений победителями стали сотрудники дошкольных учреждений Краснодара, Сочи, Новороссийска, Анапы, Горячего Ключа, Динского, Тимашевского, Апшеронского, Брюховецкого, Ленинградского, Приморско-Ахтарского, Абинского, Туапсинского и Красноармейского районов.

Так, 20 воспитателей, учителей-логопедов, музыкальных руководителей, учителей-дефектологов, педагогов-психологов получат ценные подарки.

«В Год педагога и наставника особенно важно отметить и поблагодарить тех, кто работает с самыми маленькими жителями края», – отметила министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

Профессиональный конкурс «Лучшие педагогические работники ДОО» проводят на Кубани с 2008 года при поддержке министерства образования, науки и молодежной политики края. Оператором конкурса выступает краевой Институт развития образования.