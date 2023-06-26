Делом о ДТП в Усть-Лабинске, в котором мотоциклист сбил подростка, займутся следователи

Водителя ищут Фото: t.me/mvd_23

Следком подключился к проверке ДТП в Усть-Лабинске, в котором мотоциклист сбил подростка. В настоящее время решается вопрос о передаче материалов в краевое управление СК.

Напомним, все произошло вечером 25 июня в парковой зоне у озера Копытце. Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель мотоцикла проезжает на большой скорости по тротуару, после чего сбивает 13-летнего школьника. Не останавливаясь, он продолжает мчать по дорожке.

В результате ДТП пострадавшего подростка доставили в больницу. Полиция организовала проверку и начала поиски водителя, скрывшегося с места происшествия. Предварительно, за рулем транспорта мог находиться 59-летний местный житель

«Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии из органов полиции данного материала проверки и передаче его в следственные органы регионального управления СКР для проведения полной и всесторонней проверки, установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения», – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.