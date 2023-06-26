Мотоцикл изъяли Фото: пресс-центр МВД России

В Усть-Лабинске задержали мотоциклиста, который сбил подростка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Напомним, все произошло вечером 25 июня в парковой зоне у озера Копытце. Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель мотоцикла проезжает на большой скорости по тротуару, после чего сбивает 14-летнего школьника. Не останавливаясь, он продолжает мчать по дорожке.

В результате ДТП пострадавшего подростка доставили в больницу. Тем временем полиция начала поиски водителя, который скрылся с места ДТП. Спустя несколько часов его удалось задержать.

«В течение нескольких часов полицейские установили личность мотоциклиста и задержали его по месту жительства. По результатам медицинского освидетельствования признаков опьянения у него не обнаружено», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что полицейские изъяли мотоцикл и поместили на спецстоянку.

«Сотрудники Госавтоинспекции составили протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных тремя статьями КоАП РФ. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила Ирина Волк.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что делом о ДТП в Усть-Лабинске, в котором мотоциклист сбил подростка, займутся следователи. Решается вопрос о передаче материалов в краевое управление СК.