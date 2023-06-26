Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2023 15:46

В Краснодарском крае несовершеннолетний велосипедист погиб под колесами автомобиля

Машина выехала на обочину и сбила ребенка
Евгения ХАЛИКОВА
Ребенок скончался от полученных травм.

Ребенок скончался от полученных травм.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новопокровском районе Кубани произошла авария, в которой погиб ребенок. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю ДТП случилось 26 июня в 13:00 в станице Калниболотская.

- Предположительно, водитель легкового автомобиля «Лада Калина» выехал на правую обочину дороги где ехал 9-летний велосипедист, - уточнили в пресс-службе ведомства.

От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. После будет принято процессуальное решение.