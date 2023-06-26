В Краснодарском крае несовершеннолетний велосипедист погиб под колесами автомобиля

Ребенок скончался от полученных травм.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новопокровском районе Кубани произошла авария, в которой погиб ребенок. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю ДТП случилось 26 июня в 13:00 в станице Калниболотская.
- Предположительно, водитель легкового автомобиля «Лада Калина» выехал на правую обочину дороги где ехал 9-летний велосипедист, - уточнили в пресс-службе ведомства.
От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются. После будет принято процессуальное решение.