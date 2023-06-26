На Кубани в курортный сезон ограничат все дорожные работы

Вице-губернатор Кубани провел очередное заседание межведомственной комиссии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае на летние месяцы все дорожные работы будут проводить преимущественно вечером. Об этом заявил вице-губернатор Андрей Прошунин на очередном заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в крае.

На совещании обсудили подготовку автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения к летнему периоду. Для каждой трассы были разработаны организационно-технические мероприятия.

«Несмотря на то, что поток автомобилей в летний период значительно увеличивается, транспортная отрасль работает стабильно. С 1 июня на дорогах края сняли реверсивное движение. Подрядные организации осведомлены о необходимости ограничения дорожных работ с 1 мая по 15 сентября в дневное время» - рассказал Андрей Прошунин.

На тех участках дорог, где идут ремонтные работы, будет постоянно осуществляется мониторинг дорожной ситуации. Участники также обсудили необходимость создания транспортного коридора в Краснодаре по улице Тихорецкой от Володарского до федеральной автодороги М-4 «Дон». Это повысит пропускную способность.