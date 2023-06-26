На Кубани вырос объем безналичных операций. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани на 10% вырос объем безналичных операций с начала 2023 года. За первых три месяца с начала года жители и гости региона оплатили товары и услуги на сумму более 300 млрд рублей. В крае работает около 200 тысяч банкоматов и электронных терминалов. По этому показателю Краснодарский край входит в пятерку лидеров после Москвы и области, а также Санкт-Петербурга.

«Повышение доступности финансовых услуг в регионе, а в особенности в отдаленных населенных пунктах, – одна из основных задач, которая стоит перед министерством экономики Кубани и Южным ГУ Банка России. Только за три месяца этого года на Кубани картами при оплате товаров и услуг воспользовались 370 миллионов раз» – рассказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Также в Краснодарском крае динамично развивается Система быстрых платежей. В магазинах и службах сервиса региона работают более 50 устройств с возможностью расплатиться по QR-коду. При таком способе оплаты даже не требуется банковская карта – достаточно смартфона с установленным банковским приложением.