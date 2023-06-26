В Краснодаре к нацпроекту «Производительность труда» присоединилась рыбная компания

Рыбная компания будет использовать в работе бережливые технологии. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарская рыбная компания будет использовать в работе бережливые технологии. Предприятие стало участников национального проекта «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций проведут диагностику пилотного потока, выявят проблемы, а затем составят план мероприятий. Благодаря этому удастся снизить время протекания процесса и вырастет выработка. Одновременно будет идти обучение сотрудников производства основным инструментам бережливых технологий.

«Экономика предложения строится на повышении производительности труда, профессионального уровня сотрудников и новых системах управления на предприятиях. Важно с помощью бережливых технологий создавать современные эргономичные рабочие места и производить продукцию с конкурентными преимуществами», - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Вступить в национальный проект «Производительность труда» могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, торговля и транспорт. Выручка компании должна не менее 400 млн в год, а доля иностранного капитала не превышать 50%.