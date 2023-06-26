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НовостиСпорт26 июня 2023 17:33

Спортсмены Кубани завоевали четыре медали на первенстве мира по подводному спорту

Соревнования прошли в столице Египта Каире
Евгения ХАЛИКОВА
Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве мира по подводному спорту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве мира по подводному спорту. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото: другой источник.

Кубанские спортсмены завоевали четыре медали на первенстве мира по подводному спорту. Первенство мира по подводному спорту прошло в Каире. На соревнованиях собрались сильнейшие спортсмены мира от 14 до 17 лет.

«Поздравляю кубанских спортсменов с успешным выступлением и завоеванными медалями на первенстве мира. На территории Краснодарского края функционирует три отделения подводного спорта, в которых занимаются 420 спортсменов под руководством семи тренеров. Всего в крае данным видом спорта занимается свыше 1300 человек» - отметил вице-губернатор края Александр Власов.

В составе национальной сборной вошли новороссиец Егор Егоров и краснодарка Варвара Порошенко. Молодой человек принес в копилку страны золото в дисциплине «плавание в ластах» на дистанциях 50 и 100 метров и бронзу в дисциплине «подводное плавание» на дистанции 100 метров. Варвара Порошенко заняла третье место в соревнованиях с аквалангом на дистанции 400 метров.