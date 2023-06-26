В Майкопе задержали курьера, работавшего на кибермошенников

Мужчина находится в изоляторе. Фото: Светлана Макеева

Полицейские Майкопа задержали 27-летнего курьера, участвовавшего в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП». Мужчину подозревают в обмане 83-летней женщины, которая передала ему 120 тысяч рублей, чтобы помочь дочери, якобы виновной в тяжкой аварии.

«Обеспокоенная потерпевшая еще длительное время поддерживала диалог с незнакомцем. Итогом такого общения, как и в ряде других аналогичных случаев, стало предложение лжесотрудника «увести» родного человека от грозящей ему уголовной ответственности. Так, пожилая женщина без каких-либо колебаний передала прибывшему к ней постороннему человеку все имеющиеся накопления, в размере 120 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Только выйдя на связь с дочерью, пенсионерка узнала, что стала жертвой аферистов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Полицейским удалось быстро установить личность человека, забравшего у пожилой женщины деньги. Им оказался гражданин ближнего зарубежья, проживающий в Краснодаре.

Следователи установили, что фигурант причастен как минимум к шести аналогичным эпизодам преступной деятельности, два из которых были совершены в Адыгее. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор.