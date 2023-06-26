В Усть-Лабинске заключен под стражу мотоциклист, сбивший подростка и сбежавший с места аварии

Мужчина заключен под стражу. Фото: скриншот

Мотоциклист, который сбил подростка и скрылся с места ДТП, арестован на 14 суток. Авария произошла 25 мая вечером в Усть-Лабинске. Мужчина на мотоцикле на огромной скорости выехал на тротуар у озера Копытце, где в это время прогуливались пешеходы. Даже после того, как он сбил ребенка, мотоциклист не остановился. Мальчика от удара отбросило на больше расстояние, он получил множественные травмы разной степени тяжести.

«Судьей мирового суда Усть-Лабинского района водителю мотоцикла за оставление места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, назначено наказание в виде 14 суток административного ареста», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чуть менее суток потребовалось полицейским, чтобы установить личность причастного к ДТП. Им оказался 59-летний местный житель. В гараже мужчины нашли мотоцикл с характерными повреждениями. Транспортное средство изъято и помещено на спецстоянку.